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Пентагон: военнослужащих США в Сирии больше, чем сообщалось ранее

Подполковник ВВС США Джереми Ренкен, сбивший иранский беспилотник над Сирией и начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфайн

Министерство обороны США объявило, что число американских военнослужащих, находящихся в Сирии, достигает почти 2 тысяч человек. Это в четыре раза больше официальных данных, объявленых в прошлом месяце. При этом подчеркивается, что количество военнослужащих не растет. Последние цифры — это просто запоздалое признание, что данные, оглашавшиеся прежде, не соответствуют действительности. Проводивший в среду брифинг представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг указал, что численность американского контингента в Сирии сокращается.

Мэннинг также сообщил, что в Ираке на настоящий момент дислоцированы около 5 тысяч американских солдат и офицеров. Их число тоже уменьшается по мере того, как возглавляемая США коалиция в Ираке и Сирии переключается с поддержки боевых операций против джихадистов из террористической группировки "Исламское государство" на содействие местным силам безопасности, а также участие в мероприятиях, направленных на то, чтобы помешать восстановлению боеспособности исламистов.

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