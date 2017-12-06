Пентагон: военнослужащих США в Сирии больше, чем сообщалось ранее

Министерство обороны США объявило, что число американских военнослужащих, находящихся в Сирии, достигает почти 2 тысяч человек. Это в четыре раза больше официальных данных, объявленых в прошлом месяце. При этом подчеркивается, что количество военнослужащих не растет. Последние цифры — это просто запоздалое признание, что данные, оглашавшиеся прежде, не соответствуют действительности. Проводивший в среду брифинг представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг указал, что численность американского контингента в Сирии сокращается.

Мэннинг также сообщил, что в Ираке на настоящий момент дислоцированы около 5 тысяч американских солдат и офицеров. Их число тоже уменьшается по мере того, как возглавляемая США коалиция в Ираке и Сирии переключается с поддержки боевых операций против джихадистов из террористической группировки "Исламское государство" на содействие местным силам безопасности, а также участие в мероприятиях, направленных на то, чтобы помешать восстановлению боеспособности исламистов.