В Петербурге прошли пикеты в поддержку политзаключенных

Около десятка активистов вышли на Невский проспект, чтобы выразить возмущение преследованиями, которым подвергаются участники антивоенного протеста. Участники пикетов напоминают, что вскоре в Москве должно пройти судебное заседание по делу московского гражданского активиста Дениса Бахолдина. Один из организаторов пикетов, активист петербургского демократического движения “Солидарность”.

Всеволод Нелаев уверен, что Денис Бахолдин безосновательно обвиняется в участии в украинском "Правом Секторе", признанном в России экстремистской организацией.

Нелаев считает настоящей причиной ареста Дениса Бахолдина то, что в 2014 году этот молодой человек активно участвовал в протестах против военных действий на Украине. Нелаев обращает внимание на то, что об аресте Дениса Бахолдина, 3 года прожившего на Украине и приехавшего навестить родителей, долгое время никто не знал. По словам Нелаева, сразу после ареста Дениса пытали некие сотрудники в штатском, добиваясь признания в связях с "Правым сектором", - били по голове и коленям, пристегивали наручниками к батарее. Денис уже 7 месяцев находится в СИЗО, там он 5 дней держал голодовку, поскольку очень долго к нему не допускали даже адвоката.

По мнению участников пикетов, в России становится все больше политзаключенных, причем сотрудники спецслужб стараются проводить задержания тайно, чтобы как можно быстрее выбивать из людей показания. Активисты потребовали освобождения политзаключенных и прекращения практики применения пыток при задержании.