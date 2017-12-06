Саудовец помог участникам терактов 11 сентября 2001 года - экс-офицер ФБР

Сотрудник ФБР Абигайль Перкинс, вышедшая на пенсию, подтвердила, что саудовец, содержащийся в следственном изоляторе Гуантанамо, признался в оказании помощи семерым из 19 угонщиков, устроившим теракты 11 сентября 2001 в покупке авиабилетов и переводе денег. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед пресс с базы ВМС США Гуантанамо, находящейся на Кубе.

Бывший специальный агент ФБР Абигайль Перкинс проводила допросы Мустафы Ахмеда Хосави в течение четырех дней на базе США Гуантанамо на Кубе в январе 2004 года.

Аль Хосави сейчас предстал перед военным судом за его роль в организации терактов 11 сентября 2001 года. Перкинс в среду дала показания показания в ходе досудебного слушания, чтобы опровергнуть утверждение защиты, согласно которому Аль-Хосави не отвечает критериям, предъявляемым к военным преступникам.

Она сказала, что 49-летний уроженец Саудовской Аравии охотно рассказал следователям о своей роли и был доволен результатом. В отношении Аль Хосави и четырех других подсудимых не установлена дата судебного разбирательства.