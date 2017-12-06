CIT: вопреки заявлениям Генштаба, Сирия еще не освобождена от "ИГ"

Вопреки заявлениям начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова, к настоящему моменту не вся территория Сирии освобождена от отрядов группировки "Исламское государство", признанной во многих странах мира террористической. Такова оценка исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), занимающейся мониторингом ситуации в Сирии.

В среду Герасимов заявил, что все "бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена" — после того, как в провинции Дейр-эз-Зор сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации выбили джихадистов из ряда поселков на берегу Евфрата. После этого президент России Владимир Путин заявил, что "боевая работа на этой территории закончена полным разгромом террористов".

Эксперт CIT Руслан Левиев в комментарии для Радио Свобода подверг заявления Герасимова и Путина сомнению. По его словам, отряды "ИГ" продолжают проявлять активность в целом ряде районов Сирии:

"Заявление весьма странное. Ряд населённых пунктов и территории Сирии на границе с Израилем контролирует группировка "Халид бин Валид", которая присягнула на верность "ИГ". Есть определённое количество боевиков "ИГ" в провинции Идлиб, куда они смогли выйти из Акербатского котла. Левый (восточный) берег Евфрата ещё не до конца освобождён, не говоря уж про пустыни восточнее. Но если по перечисленным территориям ещё можно сказать, что оставшиеся там боевики "ИГ" являются головной болью других сторон конфликта (группировку "Халид бин Валид" атакуют местные силы Свободной сирийской армии при поддержке Израиля, в Идлибе "вопросом "ИГ" занимается <исламистская группировка> Тахрир аш-Шам, левый берег Евфрата освобождают курды при поддержке международной коалиции), то пустыня западнее правого берега Евфрата — это задача Асада и российских вооружённых сил. Там порядка 6600 км² сейчас контролируется боевиками "ИГ", что прекрасно видно по карте. И часть пустыни в провинции Хомс, площадью порядка 2500 км² также контролируется "ИГ", — сказал Левиев.

Именно необходимостью борьбы с "ИГ" Владимир Путин обосновывал участие российских вооруженных сил в сирийском конфликте, в ходе которого, по официальным данным, погибли несколько десятков российских военных. Страны Запада и правозащитники обвиняли Россию в ударах по мирному населению и в помощи войскам сирийского президента Башара Асада в борьбе не только против "ИГ", но и против вооруженной оппозиции.