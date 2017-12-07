СБ ООН обсудит на экстренном заседании позицию США по Иерусалиму

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Рейтер.

С такой просьбой к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу обратилась 8 из 15 членов Совета Безопасности -Франия, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Великобритания и Уругвай. Ожидается, что заседание состоится в пятницу.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля". Он такжесообщил, что распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что может занять от трех до четырех лет.

Лидеры арабских стран подвергли резкой критике решение Трампа. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что необходимо воздержаться от любого шага, который бы мог подорвать будущее мирное соглашение между палестинцами и израильтянами. Французское министерство иностранных дел подчеркнуло, что статус Иерусалима должен быть определен в результате израильско-палестинских переговоров. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, комментируя решение Трампа, отметил , что "постоянно выступал против односторонних мер, которые ставят под угрозу перспективу мирного урегулирования для израильтян и палестинцев".