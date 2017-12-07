Следствие отказалось приобщить к делу Богатова проверку на полиграфе

Следователь отказался приобщить к материалам уголовного дела математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, результаты экспертизы на полиграфе. Следствие утверждает, что специалисты, которые её проводили, не обладают достаточной квалификацией и компетенцией. Об этом Интерфаксу рассказал адвокат Богатова Саркис Дарбинян. Защита будет обжаловать это решение.

По словам адвоката, заключение экспертизы, проведенной на "детекторе лжи", "полностью подтверждает версию о том, что Дмитрий Богтов не публиковал записи, о которых идет речь в уголовном деле, и на момент инкриминируемого ему деяния находился далеко от своего компьютера".

25-летний Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан 6 апреля. По версии следствия, молодой человек под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля. 29 августа суд продлил срок домашнего ареста Богатова.

"Мемориал" признал Богатова политическим заключенным. Соратники Богатова требуют изучить техническую сторону его уголовного дела. По их мнению, Богатов не совершал преступления, так как его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был математик.