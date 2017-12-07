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В Томске осужденный за экстремизм блогер объявил голодовку

Вадим Тюменцев. Архивное фото

Томский видеоблогер Вадим Тюменцев, отбывающий в колонии срок за экстремизм, объявил голодовку 4 декабря. Он хочет добиться освобождения всех политических заключенных России, его голодовка – это обращение к правительству страны.

О голодовке блогера сегодня сообщило издание ТВ2 со ссылкой на его представителя Елену Хамматову. По ее словам, Тюменцев пьет только воду. Он намерен добиваться освобождения всех политических заключенных России, находящихся как в СИЗО, так и в колонии, передает издание слова Хамматовой.

Она рассказала, что голодовка – это способ обратиться к правительству России. Жалоб на содержание в колонии у Тюменцева нет, он продолжает исполнять обязанности библиотекаря.

В декабре 2015 года суд приговорил Вадима Тюменцева к пяти годам колонии общего режима. Он был признан виновным в "неприязни к гражданам, проживающим на территории Луганской и Донецкой областей Украины" за публикацию на личной странице "Вконтакте" двух видеороликов. Также, по версии следователей, Вадим Тюменцев в интернете призывал к участию в несогласованной мирной акции и критиковал местную власть. Тюменцев свою вину не признал.

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