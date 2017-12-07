В Забайкальском крае объявлено об алкогольной эпидемии

Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов объявил об алкогольной эпидемии. Ежегодно в Забайкалье регистрируют около 23 тысяч пациентов с наркологическими расстройствами – это 2 процента от общего числа жителей края. сообщает Министерство здравоохранения региона.

Большая часть зарегистрированных пациентов – почти 75 % – страдает, по данным чиновников, синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами. Жители края употребляют спиртное "ударными сверхдозами", говорится в пресс-релизе Минздрава.

Давыдов считает, что в первую очередь алкоголизм провоцируют социальные проблемы в обществе, в том числе резкое снижение доходов и качества жизни.

В Забайкалье еще два года назад было ужесточено федеральное ограничение розничной продажи алкоголя: вместо обычного для всей страны запрета продавать спиртное с 23 часов ночи до 8 часов утра, власти края расширили этот промежуток с 20 часов вечера до 11 часов утра.