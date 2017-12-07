РБК: самого богатого депутата Годумы России не будут лишать мандата

Комиссия Государственной думы России по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов не будет лишать мандата члена фракции "Единой России" Андрея Палкина . Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника. Официально решение огласят в пятницу.

Самого богатого депутата Госдумы Андрея Палкина обвиняют в написании официальных запросов в Генеральную прокуратуру "в личных интересах", что является нарушением закона о статусе депутата. По версии прокуратуры, Палкин пользовался своим положением для решения проблем в бизнесе.

По словам одного из собеседников РБК,ставить сразу вопрос о лишении Палкина полномочий "слишком радикально". С ним "был разговор, и ему сделан был выговор".

Сам Палкин заявил РБК, что "спит спокойно", поскольку уверен в своей правоте. Он также пообещал заставить Генпрокуратуру рассмотреть его запросы.

В прошлом году Палкин задекларировал 678 миллионов рублей дохода. Это больше, чем у остальных депутатов. В собственности Палкина находятся две квартиры, жилой дом, а также два грузовых автомобиля. При этом с марта он проходит процедуру банкротства для получения отсрочки по налогам.