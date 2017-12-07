В Стокгольме на вызов приехала российская "скорая помощь"

В Стокгольме на вызов к пациенту приехал автомобиль "скорой помощи" с российскими номерами, а на одежде врачей были надписи на русском языке. Об этом написала шведская газета Aftonbladet. Этим странным случаем заинтересовалась полиция, но пока не смогла выяснить, что произошло.

Фотографию с вопросом, откуда в районе Сёдермальме российская "скорая" разместил в твиттере Монс Юнассон.

5 декабря, по дороге на встречу с друзьями в ресторане в центре шведской столицы он увидел лежащего на земле человека, вокруг которого собралась толпа, и приехала карета "скорой помощи". Юнассон обратил внимание на необычный для Стокгольма автомобиль медиков и сфотографировал его.

Ответа на свой вопрос Юнассон так и не получил. Некоторые из подписчиков предположили, что это связано со съемками фильма, другие – что у посольства России в Стокгольме есть своя "скорая помощь", которая выезжает на вызовы к сотрудникам.