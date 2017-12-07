Улюкаев: "Колокол может начать звонить по любому из вас"

Обвиняемый в коррупции экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, выступая с последним словом в суде, вновь заявил о своей невиновности и совершенной в отношении него "чудовищно жестокой провокации". Процесс по уголовному делу бывший министр назвал "цирком". "Но я хочу сказать, что колокол может начать звонить по любому из вас", – заявил Улюкаев, добавив, что "история его оправдает".

Он также пообещал остаток своей жизни посвятить "отстаиванию интересов людей". "Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. А когда у тебя есть вес, то просто отворачиваешься. Простите меня, люди", – цитирует бывшего чиновника РБК.

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина взятку за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр утверждает, что его задержание – это провокация со стороны Сечина и ФСБ.

"Это было удивительное следствие. В нем потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом утрачивает и этот статус, становится мнимым свидетелем. А потом исчезает, затерявшись на просторах между Ханты-Мансийском и Римом. Он растворяется в воздухе. Как и эффект для бюджета от покупки "Роснефтью" "Башнефти". Только запах серы остался. Этот мнимый свидетель – кто он? Может быть, специалист по проворачиванию дурно пахнущих делишек?", – сказал, в частности, Улюкаев, имея в виду, помимо прочего, отказ Сечина явиться в суд, несмотря на четыре направленные в его адрес повестки.

Улюкаев также процитировал Сократа, говоря о том, что считает предложенное обвинением наказание – 10 лет лишения свободы – чрезвычайно жестким:

"Как сказал в аналогичной ситуации Сократ: "Вот уже время идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, но кто из нас идет на лучшее, это сейчас ни для кого неясно". Конечно, со времен Сократа много воды утекло, сейчас времена гораздо более вегетарианские. Но тем не менее, десять лет строгого режима для человека 62 лет от роду не сильно отличаются от смертного приговора".

Прокурор Павел Филипчук на заседании суда в четверг заявил, что вина Улюкаева якобы полностью доказана. По его мнению, тот факт, что Улюкаев не мог помешать сделке по покупке "Башнефти", не является убедительным доводом, поскольку экс-министр все равно получил деньги. Операцию ФСБ по задержанию бывшего чиновника прокурор счел законной.

Адвокаты Улюкаева, в свою очередь, заявили, что прокуратура не представила фактических доказательств вины их подзащитного. "Даже эмоциональность гособвинителей свидетельствует о том, что сказать им нечего", – добавил адвокат Тимофей Гриднев. Второй адвокат – Лариса Каштанова – охарактеризовала дело словами: "Я тебя слепила из того, что было".

Ранее была обнародована расшифровка разговора Сечина и Улюкаева в офисе "Роснефти". Из нее следует, что экс-министр на встрече получил сумку, в которой, как выяснилось позднее, находились два миллиона долларов. Улюкаев во время задержания заявлял, что в сумке находится вино.

Прокурор требует приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Адвокаты экс-министра просят оправдать своего подзащитного. Оглашение приговора по делу Улюкаева назначено на 15 декабря. Сечин для дачи показаний в суд так и не явился.