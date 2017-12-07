В Красноярске задержанный умер в отделении полиции

Задержанный полицией житель Красноярского края скончался в отделении МВД. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает интернет-издание "Сибирь.Реалии".

Как сообщила изданию представитель ведомства Ольга Шаманская, сотрудники полиции и спецназа "Гром" провели в начале декабря спецоперацию в многоквартирном доме в городе Сосновоборск. После обыска в одной из квартир задержли подозреваемого в распространении наркотиков. Он был доставлен в полицию и через некоторое время умер.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала тупая травма живота. Уголовное дело заведено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

В пресс-службе полиции края сообщили, что начали собственное расследование, чтобы оценить действия своих сотрудников.