Тиллерсон: санкции не снимут, пока Россия не уйдёт с востока Украины

Санкции Соединённых Штатов в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не уйдёт с востока Украины, выполнив Минские договорённости. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он также отметил, что Вашингтон никогда не признает российской аннексии Крыма.

Глава американской внешней политики сделал это заявление в Вене, где в пятницу, 7 декабря, проходит заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В рамках встречи Тиллерсон проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсуждают ситуацию на Украине, наращивание сил НАТО у российских границ и положение журналистов в обеих странах.

Украина и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов. Москва отвергает эти обвинения. Всего, по данным властей в Киеве, на территории Донбасса за самопровозглашенные "народные республики" воюют около 5 тысяч кадровых российских военных. Москва называет воюющих на востоке Украины граждан России "добровольцами".