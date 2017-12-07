Петра Порошенко допросят в суде по делу о госизмене Януковича

Президента Украины Петра Порошенко вызвали в суд в качестве свидетеля обвинения по делу о государственной измене бывшего главы государства Виктора Януковича. О допросе Порошенко просила прокуратура. В качестве свидетелей также вызовут главу МВД Украины Арсена Авакова, бывшего премьера страны Арсения Яценюка и других чиновников.

На Украине против Виктора Януковича открыто несколько уголовных дел. Бывшего президента, который сейчас скрывается в России, обвиняют в убийствах граждан во время массовых протестов в Киеве в 2013–2014 годах, "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственной измене" и "ведении агрессивной войны".

Среди ключевых доказательств вины Януковича фигурирует фотокопия его письма, направленного им в марте 2014 года в Совет Федерации России и в администрацию президента Путина с призывом ввести войска на территорию Украины. Обвинение требует приговорить бывшего президента к пожизненному сроку. Он отрицает вину и не участвует в процессе.