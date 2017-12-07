Оставайтесь, Владимир Владимирович! Эфир в 19:05

Русский народ хочет Владимира Путина еще и еще! Почему?
Студенты и рабочие уговорили Владимира Путина пойти на новый президентский срок! Зачем он им? Обсуждают Марк Урнов (ВШЭ), Александр Соловьев ("Открытая Россия") и Валентина Бузмакова (общественный деятель из Нижнего Новогорода). Ведущая Елена Рыковцева
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