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Оставайтесь, Владимир Владимирович! Эфир в 19:05

Русский народ хочет Владимира Путина еще и еще! Почему?

Студенты и рабочие уговорили Владимира Путина пойти на новый президентский срок! Зачем он им? Обсуждают Марк Урнов (ВШЭ), Александр Соловьев ("Открытая Россия") и Валентина Бузмакова (общественный деятель из Нижнего Новогорода). Ведущая Елена Рыковцева

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Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

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