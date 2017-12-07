Рада сняла оппозиционера с поста главы антикоррупционного комитета

Верховная Рада Украины освободила одного из лидеров оппозиционной партии "Самопомощь" Егора Соболева с поста главы парламентского комитета по противодействию коррупции – несмотря на возражения Евросоюза и международных антикоррупционных организаций.

За отставку Соболева ранее выступило большинство его коллег по комитету. Некоторые из них при этом назвали главной причиной недоверия к Соболеву его поддержку Михаила Саакашвили и организованных лидером "Движения новых сил" акций с призывом к импичменту президента Петра Порошенко.

Соболев снят с поста на фоне противостояния между Генеральной прокуратурой и Независимым антикоррупционным бюро Украины - органом, созданным после победы Майдана для расследования коррупции в высоких эшелонах власти. Сам Соболев и ряд оппозиционных политиков считают происходящее доказательством нежелания властей Украины бороться с коррупцией.

Ряд европейских политиков, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступили с заявлениями, в которых предупредили Киев о необходимости решительной борьбы с коррупцией. Представитель Евросоюза в Киеве, а также организация Transparency International призывали украинских депутатов оставить Егора Соболева в должности главы комитета.