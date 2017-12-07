Саратов: лидера украинской диаспоры не включают в Общественную палату

Саратовская областная дума не стала включать руководителя общественной организации "Землячество украинцев Поволжья" Аркадия Шелеста в список кандидатов в Общественную палату области, который должен быть сформирован после 18 января 2018 года.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, решение принимала некая закрытая группа, а соответствующий комитет парламента не был создан. Областной депутат, член фракции "Единая Россия" Вадим Рогожин объяснил решение Областной думы проукраинской позицией Шелеста в социальных сетях.

По словам Рогожина, когда Петр Порошенко избирался президентом Украины, Шелест публично его поддержал.

Сам Аркадий Шелест заявил, что официально ему никто обвинений не предъявлял. Он подчеркнул, что за годы своей работы в Общественной палате занимался, в частности, вопросами помощи беженцам из Донбасса.