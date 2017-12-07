Греция и Турция договорились укреплять доверие. Эрдоган в Афинах

Греция и Турция договорились разрабатывать меры по укреплению доверия, заявил премьер-министр Алексис Ципрас в четверг во время визита в Афины президента Турции Реджепа Эрдогана. "Мы договорились возобновить переговоры под нашим руководством о мерах доверия и безопасности, а также в отношении геологоразведки на континентальном шельфе", - сказал Ципрас. Он также заявил, что во время встречи с Эрдоганом они "пытались покончить с недоразумениями". Ципрас отметил, что нарушения Турцией воздушного пространства в Эгейском море должны закончиться и назвал Лозаннский договор 1923 года "краеугольным камнем" отношений Греции и Турции.

Эрдоган призвал Грецию экстрадировать лиц, подозреваемых в попытке переворота в Турции в июле 2016 года. Ципрас сказал, что Греция не хочет быть "государством, поддержавшим тех, кто предпринял попытку переворота в Турции". "Греция - это европейская страна, страна закона. Необходимо уважать решения греческого суда", - подчеркнул премьер-министр Греции. В январе Верховный суд Греции отказался выдать турецких офицеров, которые перелетели на военном вертолете в город Александруполис в июле 2016 года после провала попытки переворота в Турции.

Во время встречи Эрдогана с президентом Греции Прокописом Павлопулосом президент Турции выразил несогласие с Лозаннским договором 1923 года, который определил современные турецкие границы, и которые Греция, по его мнению, оспаривает, защищая суверенитет Кипра, частично захваченный Турцией с 1974 года. Павлопулос подчеркнул, что "этот договор не подлежит обсуждению, этот договор не имеет каких-либо пробелов, не нуждается в пересмотре или обновлении".

По словам Эрдогана, "следует найти справедливое и жизнеспособное решение на Кипре и сделать то же самое в Эгейском море". Он заявил, что в отношении Лозаннского договора существует много вопросов и после его заключения прошло 94 года. Эрдоган подчеркнул, что защита прав мусульман в Западной Фракии "является для Турции приоритетом".

В 1922 году, после поражения Греции в войне с Турецкой республикой, Западная Фракия, стала единственной территорией, отданной Греции, где проживает мусульманское меньшинство. Греция опасается, что пересмотр Лозаннского мирного договора может поставить под вопрос права Греции на острова в Эгейском море, которые хочет получить Турция. В отношениях Греции и Турции сохраняется напряженность.