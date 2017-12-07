Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Москве к американскому журналисту Майклу Бому приходила полиция

Майкл Бом

В Москве полицейские пришли домой к американскому журналисту Майклу Бому и увезли его в отделение, объяснив свои действия "стандартной проверкой документов иностранцев".

У себя в фейсбуке Бом сообщил, что его попросили написать объяснительную. Он отметил, что не совершил никаких правонарушений.

При этом американский журналист написал, что не видит в действиях полиции политической составляющей, хотя один из сотрудников и пошутил: "Вот, Майкл, за санкции против России тебе придется ответить!"

Майкл Бом работает в России больше десяти лет и неоднократно участвовал в ток-шоу на федеральных телеканалах.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG