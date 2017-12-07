В Вене глава МИД Украины Климкин обсудил с Лавровым обмен пленными

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Вене провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в Twitter.
"С МИД РФ Лавровым обсудил вопросы обмена заложниками. Должны реально продвинуться в этом вопросе на последующие недели. Речь идет о людях и их близких", - написал он.
7 декабря в Вене прошло заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, участие в котором принимает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Ранее Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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