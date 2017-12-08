Завершился первый этап переговоров по выходу Великобритании из ЕС

На переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза достигнут "достаточный прогресс". Такое заявление сделал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам первая фаза обсуждения условий Брекзита завершена.

В Брюсселе в пятницу прошли переговоры Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По итогам встречи был подписан 15-страничный "доклад о прогрессе". В документе согласованы основные условия Брекзита – права европейских граждан в Британии после выхода из ЕС и финансовые выплаты Соединенного Королевства партнерам в Евросоюзе. Следующий этап консультаций пройдет в 2018 году. Темой обсуждений станет договор о торговле.

Одним из спорных вопросов первой фазы переговоров стал статус границы между Ирландией и Ольстером. Евросоюз возражают против "жесткой" границы, в то время как союзники Терезы Мэй возражают против особого статуса Северной Ирландии в Соединенном Королевстве.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня в Брюсселе. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается шесть месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах.

Еврокомиссия считает, что Соединенное Королевство должно выполнять свои финансовые обязательства до 2020 года. Находясь в составе ЕС, Лондон обязался участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 год. В настоящее время сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 миллиардов евро.