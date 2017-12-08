Источником выброса рутения-106 назвали сгоревший в атмосфере спутник

Выброс рутения-106 в атмосферу мог произойти из-за сгоревшего в ней спутника. Эту версию считает приоритетной межведомственная комиссия, которая выясняет обстоятельства выброса рутения-106 на Южном Урале, сообщает ТАСС.

Утечку изотопов этого радиоактивного вещества в начале ноября зафиксировали европейские специалисты. Они же предположили, что источник выброса находится в Челябинской области. В Росгидромете эти предположения сначала называли несостоятельными. Однако позднее заявили, что выброс действительно был, но объем рутения в атмосфере неопасен для здоровья людей. Информацию об утечках с атомных предприятий Москва отрицает.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков сказал РБК, что падение спутника, даже списанного, заметили бы заранее. По его словам, все орбиты захоронения отработавших свой срок космических аппаратов такого типа тщательно отслеживаются США.

Рутений-106 получают для использования в медицине и энергетике, в природе это вещество не существует. Появление рутения в атмосфере можно объяснить исключительно влиянием человека.