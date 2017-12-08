Вблизи Байкала зафиксирована повышенная радиация

Жители поселка Листвянка, расположенного рядом с Байкалом в Иркутской области, направили жалобу в Роспотребнадзор. Они утверждают, что зафиксировали превышение радиационного фона на берегу озера, сообщает ИА "БайкалПост".

Журналистам в ведомстве сообщили, что у них есть информация о превышении радиационных показателей, сейчас в этом разбираются специалисты. Других подробностей в Роспотребнадзоре не сообщили Там уточнили, что до этого подобных обращений не поступало.

Ранее стало известно, что на Байкале встречаются места с повышенным содержанием таких токсичных элементов, как медь, цинк и свинец. По одной из версий ученых, эти вещества могли попасть в озеро через реки, в результате неконтролируемых разработок добычи полезных ископаемых.

Регулярно появляются сообщения о загрязнении Байкала различными компаниями. Ущерб от различных объектов, влияющих на экологию озера, оценен Генеральной прокуратурой в 156 миллионов рублей. Только из стационарных источников в воздух ежегодно выбрасывается 747 тысяч тонн загрязняющих веществ. Сообщалось о массовой гибели нерп на берегу Байкала.