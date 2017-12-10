Я никто. Эфир в 18.05

Герои документального фильма “Боевые еноты”, наследники организации “Святая Русь”, призвали к бойкоту “Артдокфеста”, на котором фильм, собственно, и будет показан: подготовка подростков к защите родины, ура-патриотизм, тренировки, молитвы, суровый образ жизни и фото в инстаграмме. “За два часа тренировки вы выросли как механизмы, и родине вы понадобитесь не как личности, а как механизмы.” Коллективное тело и дикая стихия современного языка в видеодокументах проекта “Признаки жизни”: реконструкторы и протестующие в “Дне России”, очередь за хлебом в “Очереди”, нецензурный диалог рабочих в “Кулебаках”. Почему в фильмах молодых документалистов персонажи так часто повторяют фразу “я никто”? Спецпрограмма “Признаков жизни” на “Артдокфесте”.

Продюсер проекта “Признаки жизни” Радио Свобода Мария Гаврилова, режиссеры Дмитрий Кубасов (фильм “Кулебаки”) и Мария Павлова (фильм “Боевые еноты Cвятой Руси”), специальный корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов-Кассиа, автор фильма “Очередь”.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова