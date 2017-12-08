Макей: Минск заинтересован в стабильных отношениямх с РФ и ЕС

Белоруссия заинтересована в сближении с европейскими странами, стабильных отношениями с Россией и скорейшем урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" заявил министер иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Макей отметил, что в Белоруссии сейчас идет процесс восстановления и нормализации отношений с Евросоюзом. Страны работают над упрощением визового режима и реадмиссией. Кроме того, по словам министра, Минск и Брюссель обоюдно заинтересованы в серьёзном деловом партнёрстве. Макей напомнил, что Белоруссия является транзитной страной - через ее территорию проходит примерно 100 миллионов тонн грузов в год. Это представляет интерес для стран Запада.

Комментируя отношения России и Белоруссии, Макей подчеркнул, что странам нужно меньше думать о разобщённости. Министр утверждает, что у стран много общих проектов, в частности, в сфере торговли и военного сотрудничества. Однако общность интересов, по словам Макея, не означает, что Минск безоговорочно соглашается с позицией Москвы по всем без исеключения вопросам.

Говоря об урегулировании конфликта на востоке Украины, Макей сообщил, что Белоруссия заинтересована в скорейшем прекращении конфронтации. Белорусские власти готовы поддержать любые шаги, в том числе по организации работы миротворцев в формате, который устроит все стороны, утверждает глава МИД.