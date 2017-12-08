"Письмо недругам России"

В Москве открылась выставка художника Василия Нестеренко "Сирийская земля". Открыта она в самом центре столицы, в "домике Чехова", где расположен филиал картинной галереи, носящей имя самого Василия Нестеренко.

Если кто-то из читателей не знаком с творчеством художника, к его услугам - статья в газете "Завтра".

Василий Нестеренко — художник веры и натиска. На пике слома СССР, в годины предательства собственной истории, отказа от собственной судьбы, он — в свои 25 лет — подхватил терзаемое знамя основ и традиций Русской академической школы живописи и творчеством своим манифестировал особенный путь в искусстве. Дерзкий, сосредоточенный, уверенный в правоте выбора — масштабность работ Василия Нестеренко не оставляет равнодушным. Пейзаж, портрет, натюрморт, христианская живопись, героическое повествование о прошлом… Василий Нестеренко полотнами "Триумф Российского флота", "Москва встречает героев Полтавы", "Нам позавидуют в сей славе!" будирует национальное самосознание, держит кисть на пульсе хода истории страны, отвечает на диктат транс-корпоративного либерализма. Эти полотна — грандиозны и вдохновенны. Эти полотна — достояние приемной президента РФ в Кремле, Таврического зала Большого дворца в Царицыно, Центрального музея Вооруженных Сил… тогда как иконы и росписи — украшение храма Христа Спасителя, Успенского собора в Дмитрове, храма св. Пантелеимона на Афоне, Тронного зала Иерусалимского патриарха. Что же касается прославленного полотна "Отстоим Севастополь!", то оно сегодня — символ "Русской весны", аллегория возвращения Крыма в родную гавань. Минувшим летом Василий Нестеренко совершил марш-бросок в Сирию.

О своей выставке в интервью "Завтра" Нестеренко рассказывает так:

Пока могу сказать, что выставка будет состоять из двух частей. Одна — посвящена моим впечатлениям от Сирии, в частности, будет достаточно большого размера триптих под названием "Сирийская земля". Вторая — нашей Армии, нашим солдатам и офицерам, кто в настоящее время отстаивает наши рубежи на сирийской земле. Будет пятиметровая картина, посвящённая Российской армии и, конечно, достаточно много путевых зарисовок, акварельных, графических работ.

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В Москве с 7 по 17 декабря проходит выставка работ Василия Нестеренко "Сирийская земля". Выставку можно будет посетить в выставочном зале "Домик Чехова" на Малой Дмитровке.

Новые полотна Василия Нестеренко написаны им после командировки в Сирию в мае этого года.

Выставка состоят из двух частей.



На первом этаже представлен достаточно большого размера триптих под названием "Сирийская земля".



Эпицентром экспозиции на втором этаже стала пятиметровая картина "Письмо недругам России", а также достаточно много путевых зарисовок, акварельных, графических работ.



Нестеренко: ...прибрежная часть Сирии сильно похожа на Крым, на Севастополь... всё, что происходит сегодня в Сирии, всё это могло происходить у нас. Поэтому наша армия защищает нас на дальних подступах...

Особое внимание привлекла та самая пятиметровая картина. Она называется "Письмо недругам России".

Не нужно быть искусствоведом, чтобы понять, в чем был источник вдохновения мастера.

La Shevchenko

Ракурс, правда, другой - писарь изображен не анфас, а в профиль. Но рожи-то, рожи - ничуть не менее колоритные, чем у запорожцев!



Только я не поняла - кому письмо адресовано? Запорожцы писали турецкому султану, а российские наемники кому? Не Эрдогану же! Кто эти непонятные недруги России, к тому же не имеющие интернета, что им приходится писать ручкой на бумаге? И как они собираются отправлять бумажное письмо? В этой Сирии вообще почта работает? Судя по другим произведениям художника - вряд ли.



Также непонятно, зачем у пишущего одна авторучка в руке, а вторая - за ухом. Почему у репинского писаря за ухом запасное перо - понятно, заостренный кончик, которым писали, быстро разлохмачивался, поэтому их приходилось часто менять. Но с авторучками-то чео? Запасная, что ли, на случай, если вдруг паста закончится?

У творчества художника-патриота нашлись и хулители.

Артем Пироговский

"Трактористы и шахтеры Донбасса пишут письмо главе МОК" (холст, масло, бук)

Инга Домбровская

Да. Возможно это 810-я бригада морской пехоты. Но в силу вторичности сюжета герои воспринимаются не как живые люди, а как персонажи анекдота. Потому что у нас нет никаких подтвержденных данных о действиях пехотинцев РФ в Сирии. Мы не знаем имен убитых. С ними не прощаются на Красной площади, президент не склоняется перед их гробами, покрытыми флагами (как это бывает, напр.во Франции, когда гибнут военные). Их удел - быть фигурантами вот такого эпигонства. А ведь художник был в Сирии, мог бы привести живые портреты реальных людей, а не представлять войну как увеселительную прогулку. Грустно

Впрочем, не стоит грустить - художник уже готов порадовать публику новыми полотнами, о чем говорит во все том же интервью "Завтра":

Вы знаете, после того как я написал в 2005 году картину "Отстоим Севастополь!", а в 2014 году произошло присоединение Крыма, меня спрашивали: а ты не хочешь что-нибудь про Аляску написать? может Аляска тогда тоже станет нашей? Аляска — это ведь наша земля, отдали в аренду не только Аляску, а всю Северную Калифорнию до Сан-Франциско включительно, кстати.