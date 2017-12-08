Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Член ОНК Москвы Набиуллин арестован по подозрению в мошенничестве

Иллюстративное фото

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина. Его обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество, передает "Интерфакс".

Набиуллин был задержан 6 ноября. Следствие считает, что он получил 29 миллионов рублей за обещание помочь арестованному с направлением на медицинское освидетельствование и дальнейшее освобождение из изолятора. Набиуллин вины не признает.

Ранее член ОНК Ева Меркачева сообщила "Медиазоне", что к обвиняемому не пустили адвоката. По ее словам, в суде Набиуллина представлял адвокат, которого она не знает. В ОНК задержание Набиуллина считают провокацией.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG