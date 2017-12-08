Член ОНК Москвы Набиуллин арестован по подозрению в мошенничестве

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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина. Его обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество, передает "Интерфакс".
Набиуллин был задержан 6 ноября. Следствие считает, что он получил 29 миллионов рублей за обещание помочь арестованному с направлением на медицинское освидетельствование и дальнейшее освобождение из изолятора. Набиуллин вины не признает.
Ранее член ОНК Ева Меркачева сообщила "Медиазоне", что к обвиняемому не пустили адвоката. По ее словам, в суде Набиуллина представлял адвокат, которого она не знает. В ОНК задержание Набиуллина считают провокацией.
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