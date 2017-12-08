В Казани приговорили членов "Хизб ут-Тахрир"

В Казани гарнизонный военный суд приговорил восемь человек, обвиняемых в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщает интернет-издание "Idel.Реалии", обвиняемые получили от 16 до 19 лет колонии. Общий срок приговора составил 145 лет. Также многие из осужденных наказаны штрафами.

Исламистская партия "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда России в 2003 году была признана террористической организацией. Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

В последние годы в разных регионах России заведено немало дел по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Правозащитники называют преследование членов организации политически мотивированным.​