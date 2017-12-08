"Трансперенси": у подмосковных депутатов есть гражданство Мальты

Антикоррупционный центр "Трансперенси Интернешнл – Россия" обнаружил, что у депутата Московской областной думы Алексея Мазурова и депутата городского округа Лобни Игоря Ходина, предположительно, есть гражданство Мальты. Об этом говорится в опубликованном сегодня расследовании центра.

Согласно информации "Трансперенси", имена Мазурова и Ходина значатся в списке людей, которые получили гражданство Мальты в 2015 году. В списке, опубликованном в газете правительства Мальты, также есть имена членов семей депутатов. Мазуров, для получения гражданства, купил на Мальте в ипотеку квартиру приблизительно за полтора миллиона евро, говорится в расследовании. "Трансперенси" обратился в прокуратуру Московской области с требованием проверить депутатов на наличие двойного гражданства, и на соответствие покупки квартиры Мазуровым его расходам.

Согласно российскому законодательству, депутатам любых уровней запрещено иметь гражданство или вид на жительство другой страны.

Получить гражданство Мальты по условиям так называемой "золотой визы" можно инвестировав в недвижимость сумму не менее 350 тысяч евро, либо арендовать ее. Как сообщает "Трансперенси", власти Мальты не публикуют имена получивших гражданство за инвестиции.

