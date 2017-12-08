Владимир Путин на следующей неделе посетит Египет и Турцию

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, близкие к Эрдогану, сообщило, что лидеры России и Турции обсудят последние события вокруг Иерусалима в свете напряжённости, возникшей после заявления США о признания Иерусалима сталицей Израиля. Ранее, на тот же день, 11 декабря, был запланирован визит Путина в Египет.

7 декабря, источники в Кремле сообщили, что Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерены обсудить, в частности, вопросы стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Египет, Турция и Россия осудили решение президента США Дональда Трампа. Путин и Эрдоган в телефонном разговоре 7 декабря выразили серьёзную озабоченность в связи с решением Трампа.

Решающая вооружённая поддержка, оказанная Москвой президенту Сирии Башару Асаду, позволила России усилить своё влияние на Ближнем Востоке. В последние годы Путин налаживал всё более тесные отношения с Египтом, Турцией (членом НАТО), а также другими странами региона. Россия и Турция поддерживали в сирийской войне разные противоборствующие стороны.