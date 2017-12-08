США призывают союзников по НАТО оказать давление на Россию

Соединенные Штаты Америки представили партнерам по НАТО доказательства того, что Россия, по всей вероятности, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По сведениям немецкого издания Der Spiegel, министр обороны США Джеймс Мэттис на закрытом заседании "Группы ядерного планирования НАТО" потребовал от стран-членов союза выработать план действий, чтобы вынудить Москву соблюдать договор. Такой план должен быть выработан к началу саммита НАТО летом 2018 года.

При необходимости НАТО должна быть готова к введению в отношении России штрафных санкций, заявил Мэттис. Глава Пентагона заявил, что если партнерам по НАТО не удастся достичь согласия, то США будут готовы действовать самостоятельно.

Перед началом заседания в Брюсселе Соединенные Штаты представили странам-членам НАТО полученные американскими спецслужбами новые доказательства того, что РФ нарушила подписанный в 1987 году бессрочный договор между США и СССР. Этим договором запрещается производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности.

Приверженцами жесткой линии в отношении России наряду с США выступают также страны Балтии и Польша, входящие в состав НАТО.