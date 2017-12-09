Задержанный в Киеве Михаил Саакашвили объявил голодовку

Михаил Саакашвили, задержанный в пятницу, 8 декабря, в Киеве, объявил бессрочную голодовку, сообщил журналистам его адвокат Руслан Чернолуцкий. Он опубликовал письмо Саакашвили, переданное его подзащитным из изолятора, с призывом к гражданам выйти в воскресенье на акцию за импичмент президента Украины.

Следственные действия в отношении Михаила Саакашвили завершены, сообщила пресс-секретарь прокуратуры. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В МВД Украины сообщили, что задержание произошло без сопротивления, без применения силы и без пострадавших. Мера пресечения должна быть избрана в течение трех суток.