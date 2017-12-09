Умер актёр советского и российского театра и кино Леонид Броневой

В Москве в возрасте 88 лет умер Леонид Броневой, актёр, сыгравший бесчисленные роли в самых популярных советских фильмах. Директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил агентству РИА Новости, что Леонид Броневой скончался в субботу 9 декабря, в половине восьмого утра.

Броневой сыграл в сериале "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные" и многих других кинофильмах и постановках, ставших классикой советского и российского кино и театра. Его знали и любили миллионы зрителей.

Он был лауреатом государственных премий РСФСР и России и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".