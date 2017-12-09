В Красноярске прошел митинг "За чистое небо"

В Красноярске сегодня прошел митинг "За чистое небо". Акция под таким же названием состоялась в городе в марте этого года и собрала более двух тысяч участников. В этот раз на митинг вышли, по предварительным данным, больше трехсот человек.

Как рассказал интернет-изданию Сибирь.Реалии один из организаторов протестной акции Андрей Сковородников-Эрлих, цель повторной акции – еще раз напомнить городским властям о необходимости выполнения требований, заявленных гражданскими активистам полгода назад. В их числе - перевод теплоснабжающих компаний Красноярска на природный газ - экологически чистое топливо, установка современных очистных сооружений на предприятиях города. Кроме того, по мнению собравшихся, необходимо ввести более жесткие санкции для компаний, нарушающих природоохранное законодательство и перенести производственные мощности нескольких предприятий за пределы Красноярска.

Как заявили организаторы митинга, в первые месяцы после проведения мартовской акции какие-то положительные изменения намечались, однако радикальных перемен к лучшему в городе не произошло. Наоборот, к прежним проблемам добавились новые: сейчас в Красноярске обсуждаются планы по застройке самых зеленых его территорий, Академгородка и поселка Удачный. Вырубаются деревья на месте строительства объектов зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. При этом город традиционно занимает последние места в экологических рейтингах страны.

​Выступающие упомянули и о том, что за последние два месяца сменилось руководство в городе и регионе. И, возможно, новый мэр и губернатор предпримут более энергичные меры по нормализации экологической обстановке в Красноярске и крае, чем прежние чиновники.



Резолюция митинга в итоге включила в целом те же требования, что и в прошлый раз. Добавились и новые пункты: пересмотр некоторых положений генплана Красноярка и запрет на уничтожение "зеленых легких" города – Академгородка, территории рядом с Сибирским федеральным университетом и поселком Удачный.