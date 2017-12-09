Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Алексей Навальный провел встречу в жителями Новокузнецка

Встреча политика Алексея Навального с жителями Новокузнецка

Сегодня в Новокузнецке выступил политик Алексей Навальный. Власти согласовали место для митинга на окраине города. Координатор штаба Навального в Новокузнецке Антон Волошин сообщил интернет-изданию Сибирь.Реалии, что организаторы не вели подсчет участников встречи, поскольку "это не главное".

Участник митинга Алексея Навального в Новокузнецке
Участник митинга Алексея Навального в Новокузнецке

По оценкам собравшихся, в мероприятии участвовали более тысячи человек.

В своей речи оппозиционер отметил важность Кузбасса для экономики России, но заявил, что реальный уровень зарплат в два-три раза отстает от официальных цифр. Также политик обсудил свою предвыборную кампанию с горожанами.

Свое выступление Навальный назвал "крупнейшим политическим событием за последние несколько лет в Новокузнецке".

Ранее власти Новокузнецка объявили, что в день митинга политика в городе состоятся спортивные мероприятия, а школьники должны будут писать региональные контрольные работы. Педагоги учебных заведений Новокузнецка из-за боязни потерять работу настоятельно рекомендовали студентам воздержаться от посещения митинга Навального.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG