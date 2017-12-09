Алексей Навальный провел встречу в жителями Новокузнецка

Сегодня в Новокузнецке выступил политик Алексей Навальный. Власти согласовали место для митинга на окраине города. Координатор штаба Навального в Новокузнецке Антон Волошин сообщил интернет-изданию Сибирь.Реалии, что организаторы не вели подсчет участников встречи, поскольку "это не главное".

По оценкам собравшихся, в мероприятии участвовали более тысячи человек.

В своей речи оппозиционер отметил важность Кузбасса для экономики России, но заявил, что реальный уровень зарплат в два-три раза отстает от официальных цифр. Также политик обсудил свою предвыборную кампанию с горожанами.

Свое выступление Навальный назвал "крупнейшим политическим событием за последние несколько лет в Новокузнецке".



Ранее власти Новокузнецка объявили, что в день митинга политика в городе состоятся спортивные мероприятия, а школьники должны будут писать региональные контрольные работы. Педагоги учебных заведений Новокузнецка из-за боязни потерять работу настоятельно рекомендовали студентам воздержаться от посещения митинга Навального.