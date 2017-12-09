В США конгрессмен-республиканец ушел в отставку из-за жалоб сотрудниц

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от Аризоны Трент Франкс подал в отставку. Это произошло в пятницу сразу после того, как до руководства Палаты было доведено, что Франкс предложил сотруднице своего аппарата 5 миллионов долларов за то, чтобы она как суррогатная мать родила от него ребенка. Франкс даже составил с этой целью контракт и предложил женщине подписать его.

Инцидент имел место примерно два года назад.

После того как сотрудница отклонила предложение, она почувствовала, что отношение к ней на работе изменилось к худшему, и она ушла из Конгресса.

Довести жалобу до сведения руководства Палаты помощнице Франкса помогла консервативная организация, взгляды которой разделяет бывший конгрессмен. В ходе расследования выяснилось, что парламентарий предлагал такой же контракт двум другим своим сотрудницам.

"Я никому физически не угрожал и никого не принуждал к интимной близости, – заявил Трент Франкс. – Причина того, что произошло, заключается в том, что мы с женой не можем иметь собственных детей. Тем не менее я глубоко сожалею о том, что разговоры о суррогатном материнстве поставили сотрудниц моего аппарата в неловкое положение".