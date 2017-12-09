Израильские самолёты нанесли удары по целям в секторе Газа

Жертвами израильского ракетного удара по сектору Газа стали два человека, сообщила 9 декабря радикальная группировка ХАМАС. Израильское командование заявило, что нанесло удары с воздуха по нескольким целям военного назначения ХАМАС – в ответ на ракетные удары со стороны сектора Газа.

В субботу 9 декабря на палестинских территориях произошли новые столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими военными. По сообщениям местных СМИ, ранения получили несколько человек. Десятки поалестинцев, поджигали автомобильные покрышки забрасывали камнями израильских солдат.

Отношения между израильтянами и палестинцами обострились после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и решении о переносе посольства США из Тель-Авива и Иерусалим. В Иерусалиме и на палестинских территориях в стычках демонстрантов с израильскими военными погибли два человека, не менее 760 были ранены.