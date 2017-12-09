Премьер Ирака объявил о полном освобождении страны от "ИГ"

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил в субботу о полном освобождении территории страны от группировки "Исламское государство", признанной во многих странах мира террористической.

Выступая в Багдаде, аль-Абади сказал, что граница Ирака с Сирией на всей ее протяженности, включая пустынные районы, контролируется иракскими военными.

Ранее было объявлено об освобождении от отрядов "ИГ" всех крупных населенных пунктов Ирака.

Несколько лет назад группировка захватила около трети территории Ирака и ряд крупных городов, в том числе Мосул, который был объявлен "столицей" так называемого "халифата". Иракская армия при поддержке курдского и шиитского ополчения, а также международной коалиции во главе с США постепенно остановила джихадистов, а затем начала отбивать у них территорию. Мосул был освобожден в начале этого года.

Несколькими днями ранее о полной победе над "Исламским государством" на территории соседней Сирии заявили в Генштабе Вооруженных сил России. В командовании международной коалиции, однако, утверждают, что джихадисты еще удерживают ряд территорий в Сирии под своим контролем.