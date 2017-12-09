"Автомайдан" привез генпрокурору Украины клетчатый ковер

В Киевской области у дома генерального прокурора Юрия Луценко прошла акция протеста против коррупции. К дому Луценко приехали более 200 машин активистов "Автомайдана". Они привезли генпрокурору клетчатое одеяло, которое символизирует коррупцию в стране.

Среди участников акции были глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, депутаты Верховной Рады Владимир Парасюк, Мустафа Найем и Сергей Лещенко. Они обвиняют Луценко в стремлении подорвать работу Национального антикоррупционного бюро - независимого органа, расследующего дела высокопоставленных коррупционеров. Сторонники Михаила Саакашвили, задержанного накануне в Киеве, также обвиняют Луценко в фабрикации уголовного дела против оппозиционера.

Генпрокурора дома не оказалось. Луценко заявил, что был совещании по обмену военнопленными, отверг обвинения в потворствовании коррупции и заявил, что не нуждается в клетчатом одеяле. В ходе акции произошли небольшие стычки между протестующими и сторонниками Луценко.