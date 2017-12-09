Квартирный грех

Борьба за нравственность молодого поколения и традиционные семейные ценности продолжается – тема молодежных "вписок", которую обсуждали на пресс-конференции информационного агентства "Национальная Служба Новостей", разошлась широкими кругами в медийном пространстве."Вписки" приравняли к "группам смерти" и предложили практику квартирных молодежных тусовок запретить законодательно.

Легко предположить, что депутат Госдумы Виталий Милонов и авторы школьного учебника "Нравственные основы семейной жизни", (предмет, который уже преподают в 60 российских субъектах), руководствуются одним мотивом - искоренить многообразие форм жизни, чтобы сохранить единственную, клонирующую их собственную физическую стать и духовное подобие. Не случайно монахиня Нина Крыгина, один из авторов учебника для светских детей, несет читателям такую научную ересь, как телегония, а Милонов призывает Генпрокуратуру проверить и запретить группы "вписок" в социальных сетях. По мнению депутата, эти группы представляют собой " настоящую заразу и источник подросткового алкоголизма и растления наших детей ". То есть первую рюмку примерный ребенок пригубит в день совершеннолетия, а сексуальный опыт обретет в брачную ночь после венчания.

Здесь следует заметить, что подобный подход не имеет никакого отношения к традиционной культуре, к которой последнее время принято апеллировать в качестве патриотических скреп. Даже если оставить в стороне религиозные основы, убеждения взрослого большинства – продукт эпохи безгласности, информационной убогости и духовной скудости. Верность семье, подкрепляемая отсутствием кружевного нижнего белья, бдительностью партактива и старушек у подъезда, никак не может считаться добродетелью, сознательно воспитанной в сердцах. И фраза "мы такими не были" не работает просто потому, что родители никуда не уезжали, в квартире всегда оставалась бабушка, а карманных денег редко когда хватало на бутылку самого дешевого портвейна даже в раскладе на троих , – это, если мы рассматриваем картину в целом, общесоциалистическом контексте.

И вот, выросшие в условиях физической тесноты, но табуированные от всего сексуального и обнаженного, как стыдного и запретного, взрослые люди начинают писать учебники и сочинять законы, диктуя нынешним молодым людям как строить отношения и проводить досуг. Семья как ячейка общества и ребенок как будущий налогоплательщик – или солдат - в такую схему современные молодые люди встраиваться категорически отказываются. Именно поэтому практика "вписок", когда ребята собираются большими компаниями у кого-то на квартире и вместе проводят несколько дней, заслуживает особого внимания, как социальное явление, реакция на бум социальных сетей и дефицит личного общения.

Молодые люди испытывают естественное желание почувствовать себя в дружественной атмосфере, чтобы проявить свои особенности среди равных, считает психотерапевт Дмитрий Аношкин:

- Это болезнь, наверное, нашего времени, когда человека стремятся не обучить, не адаптировать к определенной среде, а сразу запретить общение. В итоге ребенок вырастает к вполне зрелому возрасту (к 15-16 годам) без необходимых навыков общения, без трезвого взгляда на окружающий мир. Но потребность почувствовать себя без контроля взрослых присутствует всегда, и я в этом не вижу ничего особенного.

Разное время диктует разный формат. Когда рос я, были тоже и посиделки, и неформальное общение разной жесткости. И было понятно, что если к одному знакомому пойдешь, там будет много алкоголя, а дома у другого - интеллектуальные разговоры. И чем больше у человека опыта общения, тем проще ему будет в дальнейшем.

Что такое "вписка"?

Социализация – едва ли не главный фактор успеха в современном мире. Умение работать в команде и взаимодействовать с клиентами работодатели сегодня ценят больше диплома престижного университета. В свою очередь студенты, особенно гуманитарных направлений, не стесняются признавать, что приходят в университет не за знаниями, а за связями – с будущими партнерами и работодателями. Впрочем, пройти социализацию должен любой человек – в противном случае у него возникнет масса проблем не только в профессиональной жизни, но и в личной. И появление "вписок", как кажется, стало естественной реакцией на уход в социальные сети, отсутствие дворового и традиционного гостевого общения и ослабление влияния родителей, которые просто не понимают, что им делать с детьми. А дети, между тем, по-прежнему нуждаются в тепле и внимании, хотя всем своим видом и поведением демонстрируют обратное.

Артем Шукст:

- Первый раз я ушел из дома по необходимости, поскольку надоел своей матери. Она сказала - до свидания. И я переехал к своему другу, жил у него два или три месяца. Возникали, конечно, некоторые мысли о том, что, наверное, я живу сейчас не так хорошо, как раньше, относительно потребления. Когда ты ешь, грубо говоря, не макароны за 14 рублей, а что-то другое.

я надоел своей матери, она сказала - до свидания

Но за то время случилось очень много веселого, обусловленного нашим нестандартным отношением к жизни.Я очень много всего узнал, приобрел невероятно большой кругозор, хотя не могу концентрироваться на чем-то одном. Сомневаюсь, что теперь когда-либо поступлю в университет, потому что не смогу заниматься одним делом, следовать какому-то одному пути на протяжении 5 лет.

Кроме того, мое прошлое представление о любви как таковое исчезло. Долгое время не было ничего, а потом я понял, что любовь, как эфир, она в воздухе, то есть везде. Все, что мы видим вокруг себя, является плодами любви, и сложно сконцентрироваться. Уже нельзя любить одного человека, можно любить минимум компанию. И я перестал искать одну-единственную.

В российском обществе так и не появилось механизма отделения взрослых детей от родителей. Введение ЕГЭ и экономическая стабильность семей, позволявшие выпускникам школ покидать родные гнезда и строить собственную жизнь, сегодня работают плохо, гарантируя самостоятельность все меньшему числу абитуриентов. Остальным приходится искать себя иным образом, в том числе и по "впискам".

MG:

- До 13-14 лет я был не особо социализированным человеком, много сидел за компьютером. Потом начал увлекаться экстремальными направлениями музыки, не сильно популярными. И однажды познакомился на концерте с ребятами, которые позвали меня потусить в лес, где они жарили шашлыки, занимались распитием алкогольных напитков, обсуждали музыку. И все это мирное мероприятие обычно переходило к кому-то в квартиру.

я с детства понимал, что друзья мне навязаны геолокацией

И именно такого общения мне не хватало. Да, у меня были друзья со школы, были друзья со двора. Но их можно было по пальцам пересчитать, с кем я реально общался, и я с детства понимал, что они мне навязаны. Я не выбирал людей, которые учатся со мной рядом, которые меня окружают. Они мне были даны той же самой геолокацией. Уже впоследствии, повзрослев, я понял, что могу и сам выбирать компанию. Что касается общения в соцсетях, то оно меня не удовлетворяло, потому что это просто буквы, а я всегда хотел общаться с живым человеком.

Кроме того, были проблемы с девушками. Но я смотрел на других людей в компаниях, которые пользовались популярностью. И они мне подали пример - как себя вести с дамой, что для этого нужно. Со временем я вырос во вполне полноценного человека, у которого могут быть и нормальные отношения, и свободные.

Опыт современных молодых людей отличается от опыта предыдущих поколений еще и потому, что они чувствуют себя людьми всего мира, а не какого-то отдельного государства, а, значит, их взгляды, обязанности меняются, иногда кардинально – например, не следует заводить детей, поскольку Земля и так слишком перенаселена. Вместе с этим, они по-прежнему проходят все этапы взросления, с проявлениями которых так хорошо умела справляться традиционная культура. Ритуализированное безобразие и регламентированная агрессия помогали молодежи выпустить пар и пережить опыт неприятных ситуаций в безопасной обстановке.

Жесткая вписка

Если посмотреть на современные "вписки" с этой точки зрения, то можно найти много общего с традиционными развлечениями – вплоть до обнажения, ряжения, пьянства и других неприличных действий, считает антрополог Игорь Морозов:

- Святочные развлечения молодежи в русских деревнях в начале ХХ века, например, напоминают современные тусовки. Правда, они проходили не спонтанно. Спонтанность проявлялась только в том, что туда могли явиться представители других групп. Допустим, основу этого собрания составляла местная молодежь, а могли прийти еще парни или девушки из соседних селений, деревень. Это вызывало определенный драйф. Потому что они приносили свои развлечения, пели свои песни, устраивали свои пляски. Возникло взаимодействие, иногда с драками, с выпивкой.

человек-мельница выбрасывал на окружающих навоз

Кстати, святочные развлечения были связаны с ряжением, иногда включались очень неприличные сценки - с обнажением, с целованием не с теми людьми, с кем хотелось, иногда срывали одежду и так далее. Развлечения могли быть довольно сомнительные, с точки зрения любой морали. Допустим, привозили тележку с человеком, который утверждал, что он мельница, и выбрасывал на окружающих навоз в лучшем случае, или кропил всех коровьей мочой, говоря, что освещает всех. Я не говорю уже о сценках с обнажением, когда заставляли целовать в неприличные места и так далее. Эти сценки могли переходить грань всяких приличий. Но это было регламентировано традицией.

В чем сходство? Из того, что я слышал, пожалуй, вырисовывается основной мотив - психологическое освобождение, то есть попытка молодых людей найти формы общения более непосредственные, чем тем, что им приписывают окружающие. Но в традиции это был четко обозначенный период времени и четко обозначенное место. На деревенских посиделках всегда сидела группа взрослых. Это были, что называется, мужики, взрослые женщины, которые следили за порядком. Иногда это могли быть хозяева, у которых молодежь снимала вскладчину избу. Другое дело, что наша современность имеет другие возможности.

Проблема еще в том, что само слово "вписка" имеет несколько значений. Некоторые полагают, что слово пришло из тюремного жаргона. Однако, когда вы говорите, что "письменный стол отлично вписался в интерьер", это не значит, что кресло и книжный шкаф проверяли его на прочность. Хотя по смыслу, действительно, близко – письменный стол нашел свое место, и удачно. Но нет ничего удивительно, что в первую очередь смотрят в словарь уголовников – страна такая. Кроме того, старшее поколение все, что имеет отношение к прописке, воспринимает слишком серьезно.

Для многих "вписка" – это возможность пожить у кого-то в чужом городе по рекомендации друзей или списавшись в интернете, т.е. это, что имеет отношение к жилью. В случае с молодыми людьми – это возможность потусоваться с близкими по интересам или духу людьми, вписаться в атмосферу, пространство квартиры, условно говоря.

Вот, что говорят сами молодые люди по поводу вписок:

- Я думаю, что это отчасти какая-то сублимация накопившегося: ты приезжаешь, общаешься, делаешь что-то веселое, может быть, не подходящее к твоей повседневной жизни.

- Когда ты начинаешь общаться с разными людьми, с кучей народа, ты понимаешь, что ты не один такой поехавший, такой странненький чувак. Куча странных чуваков вокруг тебя, и все разные, всем есть, что рассказать. И устроить свой маленький мир эскапизма.

- Ребята, которые живут по впискам, умеют решать любые проблемы. У них очень активно работает область мозга, отвечающая за решение изобретательских задач, и с чем бы они ни столкнулись, они смогут все .

Нередко, когда речь заходит о вписках, возникает аналогия с практикой хиппи, которые предпочитали зависать по нескольку дней на дружественных квартирах и, путешествуя налегке, останавливаться у друзей друзей, чтобы не платить за крышу над головой. В любом случае советские хиппи вели себя гораздо сдержаннее обычных современных тусовщиков, хотя, возможно, нынешние ребята идеологически гораздо ближе к "детям цветов", во всяком случае, им есть от чего отказываться.