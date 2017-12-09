Махмуд Аббас в знак протеста отказался от встречи с Майком Пенсом

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас не намерен встречаться с вице-президентом США Майком Пенсом во время его визита на Ближний Восток в ближайшие недели.

Один из советников Аббаса заявил в субботу, что палестинский лидер отказался от встречи в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля.

Махмуд Аббас ранее также заявил, что решение Трампа означает утрату Соединенными Штатами статуса посредника в разрешении арабо-израильского конфликта. По словам главы автономии, палестинцы будут искать нового посредника в международном сообществе и среди арабских государств.

Дональд Трамп объявил о решении относительно Иерусалима 6 декабря. Оно вызвало волну возмущения на Палестинских территориях и в арабском мире. На Западном берегу Иордана начались беспорядки, а сектор Газа подвергся ударам израильской авиации - в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля. Есть убитые и раненые.

Ожидается, что Майк Пенс прибудет на Ближний Восток до 25 декабря, точные даты поездки пока не известны.