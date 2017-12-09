"Открытая Россия" не поддержит никого из кандидатов в президенты

Основанное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" не будет поддерживать на выборах президента России в 2018 году никого из кандидатов. Решение об этом было принято на конференции движения, которая прошла в субботу в Москве.

Позиция движения связана с тем, что оно считает предстоящие выборы "фейковыми": участие в них Владимира Путина, по мнению активистов, превращает их в фарс.

"Открытая Россия", таким образом, поддержала позицию своего основателя Михаила Ходорковского, который в видеообращении к участникам конференции назвал предстоящие в марте будущего года выборы "псевдовыборами" и "путинским договорняком". Ходорковский отметил, что его оценка выборов не изменится даже в том случае, если будут зарегистрированы кандидатуры Алексея Навального и Ксении Собчак. Этих политиков основатель "Открытой России" назвал "союзниками", однако прямо не призвал делегатов конференции поддержать кого-либо из них. В то же время, он признал, что в связи с проведением выборов "в России появилось окно политических возможностей", которым можно воспользоваться для донесения своей позиции до граждан страны.

Делегаты конференции "Открытой России" успели проголосовать о том, какой должна быть предвыборная стратегия движения, до того, как в работу собрания вмешалась полиция, - якобы чтобы провести проверку, не связано ли собрание с деятельностью "нежелательной организации". Активистов по одному вызывали на "опрос", а затем препятствовали им вернуться в здание.