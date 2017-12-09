От почти 20 скандинавских студентов требуют покинуть Россию

В Петербурге Федеральная миграционная служба требует от почти двух десятков студентов из Швеции и Норвегии до 12 декабря покинуть Россию.

Как сообщает сайт Barents Observer, полиция в пятницу 8 декабря провела рейд в Норвежском университетском центре в Петербурге и обнаружила, как утверждается, нарушения в документах 17 студентов - девяти норвежских и восьми шведских. Издание Фонтанка.ру пишет о 18 студентах.

По данным Фонтанки.ру, у студентов, которые приехали в Россию учиться по обмену, неправильно оформлены приглашения. Теперь они должны в трехдневный срок выехать из страны и заново оформить визы.

По словам генконсула Норвегии в Петербурге, которые приводит Фонтанка.ру, с начала недели в Норвежском центре в Петербурге проходит прокурорская проверка. С чем она связана, в консульстве не знают.

Норвежский университетский центр – представительство нескольких норвежских вузовв России - работает с Петербурге уже более 20 лет.

