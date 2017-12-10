Замгенсека ООН от США Джеффри Фелтман посетил Северную Корею

Высокопоставленный представитель ООН американец Джеффри Фелтман предупредил Северную Корею о "неотложной необходимости предотвращения просчетов", которые могут привести к гибельному международному конфликту.

9 декабря Организация Объединенных Наций сообщила, что во время визита в Пхеньян заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо и его заместителем Пак Мён Гуком. Во время визита, который прошел с 5 по 8 декабря, Фелтман заявил властям КНДР, что существует "серьезный риск" того, что "просчет может вызвать конфликт" и призвал Пхеньян сохранить открытыми каналы связи с остальным миром.

Фелтман сообщил, что международное сообщество привержено поиску мирного решения конфликта, вызванного испытаниями Северной Кореей баллистических ракет и ядерного оружия в нарушение резолюций ООН. Поездка Фелтмана в государство-изгой, поддерживающее режим самоизоляции, была первым таким визитом высокопоставленного дипломата ООН за семь лет.

Прошло менее недели после того, как Пхеньян объявил об испытании новой баллистической ракеты, способной достичь Соединенных Штатов, - это шаг, который в очередной раз привел к международному осуждению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее на этой неделе Соединенные Штаты и Южная Корея провели совместные военные учения, которые Пхеньян рассматривал как провокацию.