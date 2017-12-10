На "Артдокфесте" сорван показ фильма про войну на Украине "Полёт пули"

Активисты распылили в зале, где должен был пройти показ фильма "Полет пули" про войну на Украине, пахучую жидкость, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский объявил об эвакуации из зала.

Сначала противники заблокировали вход в зал, а потом накинули куртку на проектор. Полиция начала выводить протестовавших против фильма из кинозала. По информации "Новой газеты", среди активистов есть представители SERB.

В субботу на фестивале документального кино "Артдокфест" в Москве на показ фильма Беаты Бубенец "Полет пули", посвященному войне на Украине, пришли сторонники пророссийских сепаратистов и пригрозили сорвать его следующий показ, запланированный на воскресенье.

На опубликованном в Фейсбуке Бубенец видео разговора двух мужчин и женщины с президентом "Артдокфеста" Виталием Манским сторонники сепаратистов утверждают, что фильм прославляет бойцов украинского добровольческого батальона "Айдар", которые якобы "убивали и насиловали людей". Они угрожают, что 10 декабря на второй показ фильма в Москве "придут 500 человек" и сорвут его. Один из собеседников Манского утверждает, что "с 2014 года" находится в Донбассе.

Ранее недовольство сторонников сепаратистов вызвало намерение организаторов фестиваля показать вне конкурса еще один фильм, посвященный войне в Донбассе, под названием "Война ради мира". Показ этого фильма был перенесен организаторами в Чешский культурный центр и запланирован на 11 декабря.