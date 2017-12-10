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Нобелевская премия мира вручена за борьбу с ядерным оружием

Норвегия, Беатрис Фин, исполнительный директор Международной кампании по уничтожению ядерного оружия (ICAN)

Нобелевская премия мира 2017 года официально вручена 10 декабря Международной кампании по запрещению ядерного оружия на церемонии в столице Норвегии. Исполнительный директор Международной кампании по уничтожению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин присутствовала на церемонии награждения в мэрии Осло в сопровождении Сецуко Тэрлоу из Японии, которая пережила атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и стала активистом движения за уничтожение ядерного оружия.

Объявив победителя престижной премии этого года в октябре, норвежский Нобелевский комитет приветствовал работу ICAN по "привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия" и его "новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров". Женевская организация ICAN начала свою деятельность в 2007 году и насчитывает в общей сложности 468 партнерских организаций в 101 стране.

Позднее, 10 декабря, Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике должны быть вручены лауреатам 2017 года на церемонии в столице Швеции, Стокгольме.

Каждая премия составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов). Церемонии награждения традиционно проводятся 10 декабря, в годовщину со дня смерти шведского промышленника Альфреда Нобеля, который основал премию.

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