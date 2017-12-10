Нобелевская премия мира вручена за борьбу с ядерным оружием

Нобелевская премия мира 2017 года официально вручена 10 декабря Международной кампании по запрещению ядерного оружия на церемонии в столице Норвегии. Исполнительный директор Международной кампании по уничтожению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин присутствовала на церемонии награждения в мэрии Осло в сопровождении Сецуко Тэрлоу из Японии, которая пережила атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и стала активистом движения за уничтожение ядерного оружия.

Объявив победителя престижной премии этого года в октябре, норвежский Нобелевский комитет приветствовал работу ICAN по "привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия" и его "новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров". Женевская организация ICAN начала свою деятельность в 2007 году и насчитывает в общей сложности 468 партнерских организаций в 101 стране.

Позднее, 10 декабря, Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике должны быть вручены лауреатам 2017 года на церемонии в столице Швеции, Стокгольме.

Каждая премия составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов). Церемонии награждения традиционно проводятся 10 декабря, в годовщину со дня смерти шведского промышленника Альфреда Нобеля, который основал премию.