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В Нижнем Новгороде прошли пикеты в защиту прав граждан России

Участники серии пикетов в защиту прав граждан России. Нижний Новгород, 10 декабря 2017

В Нижнем Новгороде правозащитники в День прав человека провели серию одиночных пикетов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Как заявил Илья Мясковский, один из организаторов акции, целью мероприятия было привлечение внимания общественности к систематическому нарушению политических прав граждан России.

Эти нарушения, по словам правозащитников, заключаются, в частности, в в преследовании оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, а также в намерении президента России Владимира Путина в четвертый раз баллотироваться на пост главы государства:

"Мы видим нарушения наших прав в положении политических заключенных, в кремлевском прессинге по отношению к сторонникам Алексея Навального и участникам акций в его поддержку, в самом намерении кремлевского упыря остаться у власти ещё на шесть лет и извращении понятия выборов в России", – заявил Мясковский.

Нижний Новгород, 10 декабря 2017
Нижний Новгород, 10 декабря 2017

Полиция проведению пикетов в Нижнем Новгороде не мешала.

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