В День прав человека Госдепартамент США выступил с заявлением

Государственный департамент США выступил с заявлением по случаю Международного дня прав человека. 69 лет назад, 10 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот международный документ был призван содействовать уважению человечского достоинства, равных и неотъемлемых прав всех людей. В Декларации закреплено, что уважение прав человека – это основа свободы, справедливости и мира.

Для тех, кто оказался на чужбине, спасаясь от конфликтов, кто борется против репрессивных правительств или эксплуатируется ради выгоды других, Всеобщая декларация прав человека остаётся "маяком надежды", говорится в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США. Права человека и демократию в Вашингтоне считают приоритетом внешней политики США.

Отмечая Международный день прав человека, США подтверждают свою приверженность основным ценностям демократии и защите прав человека, свободы и достоинства всех людей. Соединённые Штаты призывают все государства соблюдать положения Всеобщей декларации прав человека и одинаково применять их для всех. Мир будет безопаснее, если каждый человек сможет в полной мере реализовать себя, а каждое государство будет свободно от тирании, говорится в заявлении Государственного департамента США.