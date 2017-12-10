На фестивале "Артдокфест" полиция задержала одного из зрителей

В Москве во время сорванного показа фильма "Полет пули", который проходил в рамках международного фестиваля документального кино "Артдокфест", задержали одного из зрителей — Виталия Леонтьева. Он рассказал об этом интернет-изданию "ОВД-Инфо".

По словам Леонтьева, во время кинопросмотра пришедшие участники прокремлевской организации SERB начали собирать вокруг себя толпу. Они стали оскорблять присутствующих в зале, кого-то из них избили. Леонтьев не стал терпеть подобных выходок и вступил с ними в полемику, после чего прибывшая полиция задержала его и трех активистов SERB.

Всех их доставили в отдел полиции по району Арбат, где на каждого составили протокол ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям полицейским"). В документе сотрудники правоохранительных органов написали, что Леонтьев оказывал им сопротивление. По его словам, такого не было – мужчину не держали, он шел спокойно.

Полицейские также не стали разбираться в конфликте задержанных: они написали в протоколе, что Леонтьев, как и другие недовольные показом фильма, пытался сорвать кинопросмотр и кричал при этом "Слава Украине!".

По информации "Новой газеты", среди несогласных с показом фильма были представители прокремлевской организации SERB и "Союза десантников". Издание также отмечает, что они угрожали пришедшим зрителям "выкинуть со второго этажа", а одна посетительница рассказала, что ее ударили по голове.