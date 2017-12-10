Навальный в Калининграде потребовал от ЦИКа зерегистрировать его

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что откажется признавать законность российских президентских выборов если Центральная избирательная комиссия не зарегистрирует его в качестве кандидата.

Выступая в Калининграде 10 декабря перед своими сторонниками, Навальный призвал их поддержать его регистрацию в качестве кандидата. Он подчеркнул, что не станет призывать своих сторонников голосовать за любого иного кандидата.

Алексей Навальный, политический противник Владимира Путина, продолжает свою предвыборную кампанию, несмотря на неоднократные заявления Центризбиркома о наличии у него судимости. Навальный настаивает, что его судимость – это результат политически мотивированных и неправовых действий судебной системы.

Владимир Путин объявил 6 декабря о желании претендовать на новый шестилетний мандат главы государства.